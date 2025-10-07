Газета
Песков не сообщил, поговорит ли Путин с Трампом в свой день рождения

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, ожидается ли 7 октября, в день рождения российского главы Владимира Путина, его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы дадим вам по итогам сообщение – анонсировать ничего не буду», – заявил представитель Кремля на брифинге.

7 октября Путин отмечает свое 73-летие. Это его 21-й день рождения на посту президента России. Ожидается, что в середине дня у главы государства состоится серия международных телефонных разговоров. Во второй половине дня Путин также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

С днем рождения президента России уже поздравили лидеры Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев.

