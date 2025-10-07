Песков не сообщил, поговорит ли Путин с Трампом в свой день рождения

7 октября Путин отмечает свое 73-летие. Это его 21-й день рождения на посту президента России. Ожидается, что в середине дня у главы государства состоится серия международных телефонных разговоров. Во второй половине дня Путин также проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.