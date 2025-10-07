В Кремле не подтвердили планы о встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Ксении Собчак говорил, что Зеленский отказался подписывать Стамбульские соглашения в 2022 г., хотя была уже утверждена дата его встречи с Путиным. По его словам, встреча глав государств была намечена на 9 апреля того же года.