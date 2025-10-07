Газета
В Кремле не подтвердили планы о встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о якобы планировавшейся в 2022 г. встрече российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Мне, честно говоря, не известно о том, что планировалась встреча», – сказал Песков.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Ксении Собчак говорил, что Зеленский отказался подписывать Стамбульские соглашения в 2022 г., хотя была уже утверждена дата его встречи с Путиным. По его словам, встреча глав государств была намечена на 9 апреля того же года.

По мнению Арестовича, Зеленский принял решение о выходе из переговоров на основе трех факторов – якобы причастность российских военных к событиям в Буче, успехи вооруженных сил Украины в обороне Киева, а также обещание со стороны США о военно-технической и дипломатической помощи.

