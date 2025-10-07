Газета
Политика

Орешкин назвал симпозиум «Создавая будущее» частью экосистемы «Открытый диалог»

Ведомости

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин открыл II Международный симпозиум «Создавая будущее». В приветственной речи он отметил, что мероприятие стало частью глобальной экосистемы «Открытого диалога». Об этом сообщает Telegram-канал Национального центра «Россия», где проходит симпозиум.

Орешкин также подчеркнул значимость масштабных усилий по укреплению и расширению международного взаимодействия.

«Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты», – добавил он. 

Симпозиум «Создавая будущее» представляет собой площадку для совместного проектирования позитивных сценариев развития будущего и их визуализации. Для того чтобы принять участие в мероприятии, в Национальном центре собрались представители более 85 государств.

