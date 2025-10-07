Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с днем рождения

Ведомости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст, переданный через адвоката, опубликован пресс-службой башкана в ее Telegram-канале.

«Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии», – написала Гуцул.

Она пожелала Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в его ответственном деле. Глава Гагаузии подчеркнула, что российский лидер для многих людей является символом силы, справедливости и преданности своему народу.

Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии. Гуцул отвергла все обвинения, назвав происходящее политическим преследованием.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь