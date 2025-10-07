Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с днем рождения
Глава Гагаузии Евгения Гуцул поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Текст, переданный через адвоката, опубликован пресс-службой башкана в ее Telegram-канале.
«Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии», – написала Гуцул.
Она пожелала Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в его ответственном деле. Глава Гагаузии подчеркнула, что российский лидер для многих людей является символом силы, справедливости и преданности своему народу.
Гуцул была задержана в конце марта 2025 г. в аэропорту Кишинева, после чего ее поместили под домашний арест. 5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Ее также обязали вернуть государству более 40 млн леев (свыше $2,3 млн), которые якобы использовались ею для незаконной деятельности партии. Гуцул отвергла все обвинения, назвав происходящее политическим преследованием.