Ушаков: телефонный разговор с Трампом в день рождения Путина не планируется

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп не планируют проводить разговор по телефону 7 октября, в день рождения российского лидера, сообщил его помощник Юрий Ушаков.

«Не планируется», – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

В Кремле сообщили, что Путина поздравили с 73-летием все главы стран Содружества независимых государств (СНГ). Они направили президенту праздничные телеграммы. Кроме того, с семерыми из них российский лидер уже говорил по телефону, в том числе таким образом Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский глава государства Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

Канцелярия премьер-министра Индии Нарендры Моди также сообщила о его телефонном разговоре с Путиным. Моди тепло поздравил российского коллегу и передал наилучшие пожелания крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях. Главы государств в ходе беседы обсудили двустороннее сотрудничество и подтвердили намерение укреплять особое партнерство между Москвой и Нью-Дели.

