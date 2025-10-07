Ушаков: телефонный разговор с Трампом в день рождения Путина не планируется

В Кремле сообщили, что Путина поздравили с 73-летием все главы стран Содружества независимых государств (СНГ). Они направили президенту праздничные телеграммы. Кроме того, с семерыми из них российский лидер уже говорил по телефону, в том числе таким образом Путина поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, белорусский глава государства Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.