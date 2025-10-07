Трамп заявил о реальном шансе добиться мира на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп заявил, что видит реальную возможность достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
«Мы, безусловно, будем говорить о Газе. Сейчас идут очень серьезные переговоры, – сказал американский лидер. – И я думаю, что существует возможность установить мир на Ближнем Востоке – нечто, выходящее за рамки ситуации в Газе».
Трамп подчеркнул, что они хотят немедленного освобождения заложников и других шагов.
«Наша команда сейчас находится там, еще одна недавно уехала, и практически все страны мира поддержали этот план. Насколько я знаю, нет ни одной страны, которая бы не поддержала. Есть реальный шанс, что нам удастся чего-то добиться», – сказал он.
29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Канцелярия израильского президента Биньямина Нетаньяху объявила о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. Палестинский «Хамас», в свою очередь, согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела ранее чем за 72 часа, которые предусмотрены планом.