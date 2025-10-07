Трамп: разрешить украинский конфликт сложнее, чем ближневосточный
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось труднее, чем на Ближнем Востоке. Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
Трамп признался, что рассчитывал, что украинский конфликт будет одним из самых легких для урегулирования, в частности, потому что он хорошо ладит с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Но оказалось, что это, возможно, даже сложнее, чем на Ближнем Востоке», – сказал он.
6 октября американский лидер сказал, что «в определенной степени» принял решение о поставках ракет большой дальности Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, зачем именно Киев будет их использовать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки таких ракет Украине являются серьезным витком эскалации. Песков напомнил, что они способны нести ядерный заряд.
Песков также отметил, что Кремль исходит из того, что Трамп по-прежнему настроен на поиск мирного решения конфликта на Украине.