Силы ПВО сбили над регионами России 53 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили над регионами России 53 украинских беспилотникаНаибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородсккю область
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. По две воздушных цели российские военные уничтожили в Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Липецком, Тамбовском, Смоленском и Нижегородском регионах.
Поздним вечером 7 октября и ночью 8 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ставрополя («Шпаковское»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в нижегородской воздушной гавани.