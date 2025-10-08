Силы ПВО сбили над регионами России 53 украинских беспилотника

Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. По две воздушных цели российские военные уничтожили в Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Липецком, Тамбовском, Смоленском и Нижегородском регионах.