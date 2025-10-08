Газета
Силы ПВО сбили над регионами России 53 украинских беспилотника

Наибольшее число сбитых дронов пришлось на Белгородсккю область
Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 7 октября до 7:00 мск 8 октября, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых беспилотников – 28 единиц – пришлось на территорию Белгородской области. Еще 11 БПЛА были ликвидированы в Воронежской области и шесть – в Ростовской. По две воздушных цели российские военные уничтожили в Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику было нейтрализовано в Липецком, Тамбовском, Смоленском и Нижегородском регионах.

Поздним вечером 7 октября и ночью 8 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Тамбова («Донское»), Волгограда, Нижнего Новгорода («Стригино»), Ставрополя («Шпаковское»). На момент публикации материала мера продолжает действовать в нижегородской воздушной гавани.

