Четверо погибли после обрушении здания в центральной части Мадрида
Трое мужчин и женщина погибли в центре Мадрида из-за обрушения конструкций в ходе ремонта здания, сообщила газета El Pais. По словам бригадира, во время происшествия на объекте могли трудиться 30-40 человек.
Экстренные службы, по данным издания, нашли тела всех четырех пропавших без вести граждан. В поисковых мероприятиях спасатели задействовали обученных собак и беспилотники.
В материале газеты отмечается, что один человек после инцидента получил перелом ноги, у остальных пострадавших зафиксированы легкие травмы.
Обрушившееся здание было построено в 1965 г. и находилось недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра. Инцидент произошел 7 октября во время ремонтных работ по переоборудованию здания в четырехзвездочный отель. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейд отметил, что разрешение на реконструкцию было выдано в установленном порядке.