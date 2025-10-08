Четверо погибли после обрушении здания в центральной части Мадрида

Обрушившееся здание было построено в 1965 г. и находилось недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра. Инцидент произошел 7 октября во время ремонтных работ по переоборудованию здания в четырехзвездочный отель. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейд отметил, что разрешение на реконструкцию было выдано в установленном порядке.