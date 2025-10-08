Газета
Политика

Четверо погибли после обрушении здания в центральной части Мадрида

Трое мужчин и женщина погибли в центре Мадрида из-за обрушения конструкций в ходе ремонта здания, сообщила газета El Pais. По словам бригадира, во время происшествия на объекте могли трудиться 30-40 человек.

Экстренные службы, по данным издания, нашли тела всех четырех пропавших без вести граждан. В поисковых мероприятиях спасатели задействовали обученных собак и беспилотники.

В материале газеты отмечается, что один человек после инцидента получил перелом ноги, у остальных пострадавших зафиксированы легкие травмы.

Обрушившееся здание было построено в 1965 г. и находилось недалеко от площади Пуэрта-дель-Соль и Королевского театра. Инцидент произошел 7 октября во время ремонтных работ по переоборудованию здания в четырехзвездочный отель. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейд отметил, что разрешение на реконструкцию было выдано в установленном порядке.

