SVT: шведские силовики убедили исламиста воевать за ВСУ

По данным издания, в 2019 г. шведские власти приняли решение о депортации Газиева, которого SÄPO признала угрозой национальной безопасности. Однако выслать его не удалось, поскольку на родине ему грозило преследование. Позднее за ним установили наблюдение, но в 2023 г. он исчез из города Евле. Журналисты SVT выяснили, что Газиев находится на Украине, где работает экспертом по беспилотникам, награжден медалью и встречался с лидером страны Владимиром Зеленским.