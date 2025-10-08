Газета
Главная / Политика /

SVT: шведские силовики убедили исламиста воевать за ВСУ

Ведомости

Полиция безопасности Швеции (SÄPO) предложила радикальному исламисту Виктору Газиеву отправиться воевать в рядах ВСУ в обмен на обещание содействовать получению шведского подданства его жене. Об этом говорится в расследовании телеканала SVT.

По данным издания, в 2019 г. шведские власти приняли решение о депортации Газиева, которого SÄPO признала угрозой национальной безопасности. Однако выслать его не удалось, поскольку на родине ему грозило преследование. Позднее за ним установили наблюдение, но в 2023 г. он исчез из города Евле. Журналисты SVT выяснили, что Газиев находится на Украине, где работает экспертом по беспилотникам, награжден медалью и встречался с лидером страны Владимиром Зеленским.

По словам Газиева, именно шведские спецслужбы предложили ему отправиться на фронт и «оказывали давление». Он утверждает, что согласился на сделку в обмен на обещание, что власти «не будут мешать подаче заявления на получение гражданства» его бывшей супруге. Газиев также заявил, что на Украину его доставили сотрудники шведской военной разведки (Must).

Украинский военнослужащий подтвердил телеканалу, что на польско-украинскую границу Газиева действительно привез швед, с которым он разговаривал по телефону.

SVT также сообщило, что аналогичные предложения об отправке на Украину получали и другие лица, признанные потенциальной угрозой для Швеции. В SÄPO отрицали наличие подобных договоренностей, а представители Must отказались от комментариев. Газиев заявил, что чувствует себя обманутым, поскольку бывшей жене в итоге отказали в получении шведского гражданства.

