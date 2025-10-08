Трамп может совершить визит на Ближний Восток в конце недели

«Я только что общался с людьми с Ближнего Востока — с арабами и другими представителями региона — по поводу возможного мирного соглашения для Ближнего Востока. Мир на Ближнем Востоке — прекрасная фраза, и мы надеемся, что она станет реальностью… Я, возможно, отправлюсь туда ближе к концу недели, возможно, в воскресенье — посмотрим. Но есть очень хорошие шансы, что переговоры идут очень хорошо», — сказал Трамп.