Трамп может совершить визит на Ближний Восток в конце недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что может поехать на Ближний Восток в воскресенье, отметив, что переговоры по Газе проходят успешно. Об этом он заявил на мероприятии в Белом доме.

«Я только что общался с людьми с Ближнего Востока — с арабами и другими представителями региона — по поводу возможного мирного соглашения для Ближнего Востока. Мир на Ближнем Востоке — прекрасная фраза, и мы надеемся, что она станет реальностью… Я, возможно, отправлюсь туда ближе к концу недели, возможно, в воскресенье — посмотрим. Но есть очень хорошие шансы, что переговоры идут очень хорошо», — сказал Трамп.

Трамп добавил, что он и его команда планируют вылететь в воскресенье или, возможно, поздно вечером в субботу.

7 октября президент Трамп сообщил, что, по его мнению, все идет «очень хорошо» и «Хамас» соглашается с очень важными пунктами его мирного плана. Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение по Газе будет достигнуто.

29 сентября Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе. Предлагается демилитаризовать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Власти Израиля объявили о готовности к немедленной реализации первого этапа плана. «Хамас» согласился на освобождение пленных. По условиям соглашения, группировка должна вернуть всех живых и погибших заложников. В то же время сообщалось, что «Хамас» предупредил посредников о невозможности найти все тела в сроки, которые предусмотрены планом.

