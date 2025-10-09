Газета
Главная / Политика /

Лавров заявил о необходимости изменить формат присутствия сил РФ в Сирии

Ведомости

Необходимо переформатировать функционал присутствия российских военных сил в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток», фрагмент которого опубликован Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что ряд стран Ближнего Востока заинтересованы в том, чтобы присутствие России в Сирии сохранялось.

«Конечно, это уже не присутствие для того, чтобы поддерживать военным образом законные власти против тех или иных оппозиционных сил. Надо переформатировать функционал», – отметил министр.

Одной из задач Лавров назвал использование порта и аэропорта для доставки гуманитарных грузов из России, из стран Персидского залива в страны Африки. По его словам, это будет востребовано и Москва готова согласовывать детали.

Глава МИД РФ также отметил, что особое значение будет иметь участие руководителя переходного правительства господина Ахмеда аль-Шараа в первом Российско-арабском саммите 15 октября. По мнению Лаврова, «там состоится серьезный разговор».

