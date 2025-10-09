Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число сбитых беспилотников – девять единиц – пришлось на территорию Волгоградской области. По три БПЛА российские военные ликвидировали в небе над Брянской и Курской областями. По одному аппарату было нейтрализовано в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.