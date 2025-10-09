Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионами России 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число сбитых беспилотников – девять единиц – пришлось на территорию Волгоградской области. По три БПЛА российские военные ликвидировали в небе над Брянской и Курской областями. По одному аппарату было нейтрализовано в Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что при массированной атаке БПЛА на регион начались возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В Котовском районе при падении обломков беспилотника было частично повреждено здание котельной.

Ночью Росавиация ограничивала полеты в аэропортах Саратова («Гагарин»), Волгограда, Самары («Курумоч»). Мера уже отменена.

