Сербская NIS пока не получила от США подтверждения отсрочки санкций

8 октября истек срок последней, седьмой отсрочки введения санкций США против NIS. Эта компания – одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе и главный налогоплательщик сербского бюдета. Ключевой актив компании – НПЗ «Панчево» мощностью 4,8 млн т/г. По межправсоглашению Сербии и России «Газпром нефть» купила в 2009 г. у Белграда 51% NIS, а в 2011 г. доля была увеличена до 56,5%. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. она снижена до 50%, доля «Газпрома» составляла 6,15%, правительству Сербии принадлежало 29,87%, остальное – миноритариям.