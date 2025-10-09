Сербская NIS пока не получила от США подтверждения отсрочки санкций

Сербская NIS пока не получила от США подтверждения отсрочки санкцийСрок истек 8 октября, формально ограничения уже должны вступить в силу
Крупнейшая сербская энергетическая компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS, 44,85% акций у «Газпром нефти») пока так и не получила спецлицензию от минфина США на работу в условиях истечения отсрочки введенных в январе санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, опубликованном утром 9 октября.
«Компания информирует общественность, что на данный момент не получила специальную лицензию министерства финансов США, позволяющую осуществлять бесперебойную операционную деятельность», – сообщает NIS. В пресс-релизе отмечается, что компания «внимательно следит за ситуацией» и «прилагает все усилия к тому, чтобы адаптировать свою деятельности к новым обстоятельствам».
В NIS заверили, что ее приоритеты – регулярное снабжение внутреннего рынка Сербии нефтепродуктами и «сохранение социальной стабильности сотрудников». «На данный момент компания располагает достаточными запасами нефти для переработки и обеспечивает регулярное снабжение автозаправочных станций всеми видами нефтепродуктов», – уточнили в NIS.
Там также добавили, что случае прекращения работы зарубежных платежных карт (Master Card, Visa) оплата на АЗС будет возможна с помощью сербской карты «Дина», наличными или методом мгновенных платежей IPS. И далее будет возможно использование и оплата картами «Са нама на путу», «Агро» и «Такси». Оптовые закупки можно, как и раньше, оплачивать в сербских динарах.
8 октября истек срок последней, седьмой отсрочки введения санкций США против NIS. Эта компания – одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний в Юго-Восточной Европе и главный налогоплательщик сербского бюдета. Ключевой актив компании – НПЗ «Панчево» мощностью 4,8 млн т/г. По межправсоглашению Сербии и России «Газпром нефть» купила в 2009 г. у Белграда 51% NIS, а в 2011 г. доля была увеличена до 56,5%. После начала боевых действий на Украине в 2022 г. она снижена до 50%, доля «Газпрома» составляла 6,15%, правительству Сербии принадлежало 29,87%, остальное – миноритариям.
Уходящая администрация президента Джо Байдена 10 января ввела санкции против «Газпром нефти» и, автоматически, против NIS под предлогом того, что половина акций принадлежит подсанкционной российской компании. Уже при администрации Дональда Трампа, в конце февраля 2025 г., «Газпром нефть» сократила свое участие до 44,85%, отдав 5,15% «Газпрому» (его общая доля достигла 11,3%). Это тогда позволило получить первую отсрочку вступления санкций в силу в 30 дней.
Всего за год с тех пор минфин США семь раз удовлетворял отсрочки для NIS. Последняя стала самой короткой: с 26 сентября по 8 октября. В конце сентября долю «Газпрома» передали АО «Интэлидженс» под управлением «Газпром капитала», согласно данным Белградской фондовой биржи. Однако президент Сербии Александр Вучич сообщил в начале октября, что США требуют под угрозой санкций не сокращения долей российских компаний, а их национализации сербскими властями, чего последние делать не хотят.