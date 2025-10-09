Газета
Главная / Политика /

FT: жители ЕС могут остаться без горячей воды из-за бюрократических проблем

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) рискуют оказаться под «холодным душем», так как гафний и цирконий, которые необходимы для создания водонагревателей, не значатся в обновленном списке разрешенных веществ ЕС, сообщила газета Financial Times.

Авторы материала подчеркнули со ссылкой на производителей такой техники, что европейский рынок может потерять более 90% водонагревателей. Это, в свою очередь, повысит цены и приведет к ухудшению условий жизни. При этом политики не могут быстро исправить неточность из-за бюрократии, по данным FT.

Опрошенные изданием специалисты отрасли выразили мнение, что сложная нормативная база ЕС усиливает проблемы европейских компаний, который и так находится под давлением тарифов США, конкуренции с китайским бизнесом и дорогими энергоносителями. Производители, опасаясь штрафов, призвали Еврокомиссию упростить правила.

По мнению ЕК, сначала одна из стран должна инициировать процесс разрешения для использования гафния и циркония. Пока ни одно из государств не приступило к решению проблемы. Указанные вещества не были включены в правила Евросоюза по качеству питьевой воды, которые вступят в силу в 2027 г.

