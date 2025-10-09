FT: жители ЕС могут остаться без горячей воды из-за бюрократических проблем

По мнению ЕК, сначала одна из стран должна инициировать процесс разрешения для использования гафния и циркония. Пока ни одно из государств не приступило к решению проблемы. Указанные вещества не были включены в правила Евросоюза по качеству питьевой воды, которые вступят в силу в 2027 г.