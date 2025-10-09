ЕС перенес утверждение 19-го пакета антироссийских санкций на конец октября
Разногласия между государствами Евросоюза (ЕС) по поводу девятнадцатого пакета санкций в отношении России сохраняются. В связи с этим его утверждение переносится до саммита ЕС, запланированного на 23–24 октября в Брюсселе, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в бельгийской столице.
По словам собеседника агентства, по итогам обсуждений 8 октября послы ЕС не достигли консенсуса по 19-му пакету.
«Разногласия сохраняются, можно утверждать, что их устранение будет возможно лишь в ходе дискуссии на высшем уровне», – сказал он.
19 сентября официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью объявила об утверждении ЕК 19-го пакета санкций против России. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем заявлении рассказала, что ЕС теперь нацеливается на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай и Индию.