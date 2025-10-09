ЕС перенес утверждение 19-го пакета антироссийских санкций на конец октября

Разногласия между государствами Евросоюза (ЕС) по поводу девятнадцатого пакета санкций в отношении России сохраняются. В связи с этим его утверждение переносится до саммита ЕС, запланированного на 23–24 октября в Брюсселе, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в бельгийской столице.