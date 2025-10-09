Газета
Более 500 тел погибших из-за атак ВСУ может быть в захоронении ЛНР

Ведомости

В массовом захоронении в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) может находиться еще более 500 тел жителей, погибших из-за ударов ВСУ, сообщил «РИА Новости» руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР Даниил Стяжкин.

«Мы предполагаем, что здесь захоронено больше 500 человек», – сказал он. По данным агентства, это количество указано за вычетом найденных ранее тел.

По словам омбудсмена, траншея создавалась с применением трактора.

В мае 2024 г. межведомственная рабочая группа по розыску захоронений жертв украинской агрессии (МРГ) с 2021 г. обнаружила в ЛНР останки 1209 мирных жителей. Тогда омбудсмен ЛНР Анна Сорока заявила, что есть как минимум три еще не поднятых массовых захоронения мирных жителей в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

