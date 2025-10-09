Алиев на переговорах с Путиным еще раз поздравил его с днем рождения

Переговоры лидеров состоялись 9 октября в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Встреча стартовала примерно с полуторачасовым опозданием. Путин и Алиев при этом заходили с улыбкой после того, как пожали руки. Российский президент начал с того, что предложил обсудить ситуацию с катастрофой самолета. Он напомнил, что принес извинения Алиеву в том, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.