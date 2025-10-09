Алиев на переговорах с Путиным еще раз поздравил его с днем рождения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе еще раз поздравил его с 73-летием. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
«В первую очередь хотел бы выразить благодарность за встречу. Мы с вами, как вы отметили, в Пекине накоротке пообщались, а также буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы воспользоваться возможностью еще раз вас поздравить», – отметил Алиев.
Коллега из Азербайджана пожелал Путину всего самого доброго, как и дружественному народу России.
Переговоры лидеров состоялись 9 октября в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Встреча стартовала примерно с полуторачасовым опозданием. Путин и Алиев при этом заходили с улыбкой после того, как пожали руки. Российский президент начал с того, что предложил обсудить ситуацию с катастрофой самолета. Он напомнил, что принес извинения Алиеву в том, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.