Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Алиев на переговорах с Путиным еще раз поздравил его с днем рождения

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе еще раз поздравил его с 73-летием. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

«В первую очередь хотел бы выразить благодарность за встречу. Мы с вами, как вы отметили, в Пекине накоротке пообщались, а также буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы воспользоваться возможностью еще раз вас поздравить», – отметил Алиев.

Коллега из Азербайджана пожелал Путину всего самого доброго, как и дружественному народу России.

Переговоры лидеров состоялись 9 октября в резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Встреча стартовала примерно с полуторачасовым опозданием. Путин и Алиев при этом заходили с улыбкой после того, как пожали руки. Российский президент начал с того, что предложил обсудить ситуацию с катастрофой самолета. Он напомнил, что принес извинения Алиеву в том, что трагедия произошла в небе над Россией, и вновь выразил соболезнования семьям погибших.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте