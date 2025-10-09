Лавров заявил о прекрасных отношениях России и Саудовской Аравии
Отношения между Россией и Саудовской Аравией могут быть названы прекрасными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью проекту RT «Мосты на Восток».
По словам министра, на уровне президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, а также на уровне министров и вице-премьеров установлены доверительный диалог и продуктивные контакты.
«Осуществляется много реальных проектов, прежде всего в инвестиционной сфере, совместные капиталовложения в энергетику, сельское хозяйство, промышленность», – отметил Лавров.
Глава МИДа напомнил, что Советский Союз стал первым государством, признавшим Саудовскую Аравию (тогда – Королевство Хиджаз, Неджд и присоединенные территории) в 1926 г.
Говоря о гуманитарных контактах, Лавров отметил, что ежегодно хадж совершают около 25 000 граждан России, поблагодарив саудовские власти за внимание к паломникам. Он также упомянул успешное выступление саудовской певицы Зейны Имад на конкурсе «Интервидение» и сообщил, что следующий конкурс пройдет в Саудовской Аравии.
Первый российско-арабский саммит состоится 15 октября в Москве. В нем примут участие представители государств Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.