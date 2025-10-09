Газета
США и Бразилия создадут механизм для укрепления экономического партнерства

Ведомости

США и Бразилия решили создать совместный механизм для развития экономического сотрудничества. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря госдепартамента Томми Пиготт после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и главой МИД Бразилии Мауро Виейрой.

Пиготт отметил, что беседа, направленная на обсуждение дальнейших шагов, состоялась после разговора президентов двух стран Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы 6 октября.

«Рубио и Виейра договорились в ближайшее время встретиться и создать двусторонний механизм для продвижения общих экономических интересов и других ключевых региональных приоритетов», – сказал Пиготт.

6 октября пресс-служба бразильского правительства после разговора двух лидеров сообщила, что Лула да Силва призвал отменить 40%-ную надбавку на бразильские товары и другие ограничительные меры, введенные Вашингтоном.

11 августа Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом о консультациях с США по поводу введенных тарифов. По данным бразильской стороны, Вашингтон установил 10%-ную пошлину на все товары из Бразилии и дополнительную 40%-ную – на отдельные категории. Эти меры, считают в Бразилии, нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров.

По информации агентства Reuters, торговые ограничения могут нанести серьезный ущерб бразильскому агросектору. В частности, производители цитрусовых рассматривают возможность оставить урожай апельсинов несобранным. Также сообщалось, что американские компании начали отказываться от закупок бразильского кофе, который традиционно покрывал около трети потребностей рынка США.

