США и Бразилия создадут механизм для укрепления экономического партнерства

11 августа Бразилия обратилась во Всемирную торговую организацию с запросом о консультациях с США по поводу введенных тарифов. По данным бразильской стороны, Вашингтон установил 10%-ную пошлину на все товары из Бразилии и дополнительную 40%-ную – на отдельные категории. Эти меры, считают в Бразилии, нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г. и Соглашению об урегулировании споров.