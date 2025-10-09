Сербия направила Курской области 472 млн рублей на гуманитарную помощь

По итогам совещания в правительстве 15 сентября сообщалось, что на восстановление и развитие Курской, Белгородской и Брянской областей выделят 80 млрд руб. за три года. Деньги направят на инфраструктуру и коммунальные сети. Дополнительно жителям региона до 2025 г. выдадут более 150 млрд руб. в виде компенсаций, субсидий и жилищных сертификатов.