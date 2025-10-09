Газета
Главная / Политика /

Сербия направила Курской области 472 млн рублей на гуманитарную помощь

Ведомости

Власти Сербии 8 октября направили Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн руб. Средства поступили в Фонд развития региона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Фонд реализует проекты, направленные на поддержку наиболее незащищенных слоев населения Курской области, пострадавших от ВСУ.

В МИДе выразили признательность Сербии «за неравнодушие к судьбам российских граждан».

19 сентября стало известно, что из резервного фонда правительства РФ Курской области выделят более 335 млн руб. для поддержки медицинской сферы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства помогут региону приобрести дополнительные лекарства и специальное питание для нуждающихся граждан, имеющих право на льготы, говорится в документе. Все необходимые медикаменты выдаются пациентам исключительно по рецепту врача.

По итогам совещания в правительстве 15 сентября сообщалось, что на восстановление и развитие Курской, Белгородской и Брянской областей выделят 80 млрд руб. за три года. Деньги направят на инфраструктуру и коммунальные сети. Дополнительно жителям региона до 2025 г. выдадут более 150 млрд руб. в виде компенсаций, субсидий и жилищных сертификатов.

