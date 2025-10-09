Трамп выразил уверенность в разрешении украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров.
«И тот [конфликт], который я думал, что, возможно, будет самым быстрым из всех [для урегулирования], – это Россия и Украина. И я думаю, что это тоже произойдет», – сказал Трамп.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп.
6 октября Трамп уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.
В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.