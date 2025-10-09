США считают, что энергетика станет ключом к урегулированию украинского конфликта
Министр внутренних дел США Даг Бергум заявил, что энергетика будет играть решающую роль в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сообщил на заседании кабинета министров по главе с президентом США Дональдом Трампом.
«Я знаю, что вы хотите положить конец конфликту между Россией и Украиной. Энергетика сыграет в этом ключевую роль», – сказал Бергум.
На этом же заседании Трамп в очередной раз выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
18 сентября Трамп заявил о готовности поддержать новые санкции против России, если союзники прекратят закупки ее нефти.
Он отметил, что снижение цен на нефть может ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как, по его мнению, у Москвы не останется альтернатив. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.
22 сентября МИД Франции сообщил, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, который будет принят в ближайшее время.
19 сентября Еврокомиссия представила предложения к этому пакету: ускорение отказа от российского газа, полный запрет на сделки с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. В санкционный список планируется включить 45 российских и зарубежных компаний и 118 судов, относящихся к «теневому флоту».