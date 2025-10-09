Сенат США отклонил два законопроекта о финансировании правительства
Сенат США в седьмой раз отклонил законопроекты о расходах, поддержанные демократами и республиканцами.
Большинство сенаторов-демократов выступают за реформы здравоохранения, тогда как законопроект республиканцев предусматривает временное финансирование правительства до 21 ноября.
6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что из-за шатдауна в Соединенных Штатах уже начались увольнения государственных служащих. По его словам, ответственность за эти события лежит на его политических оппонентах из демократической партии. Глава государства подчеркнул, что «это их, а не наш шатдаун».
Первый с 2019 г. шатдаун наступил в США 1 октября. Федеральное правительство прекратило работу после того, как конгресс не смог утвердить ни годовой бюджет, ни временное финансирование на фоне разногласий между партиями. 5 октября глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет говорил, что в таких условиях ВВП страны может начать сокращаться на $15 млрд еженедельно.