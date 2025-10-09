США купят у Финляндии 11 ледоколов
Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Об этом он сообщил во время встречи с президентом страны Александром Стуббом в Белом доме.
«У нас намечается крупный заказ. Мы покупаем ледоколы. В основном строим их вместе: четыре там и семь здесь. Мы, как мне кажется, получили довольно выгодную цену», – сказал Трамп. Он подчеркнул, что США очень нужны ледоколы.
Трамп отметил, что США планируют не только приобрести финские ледоколы, но и перенять у Финляндии опыт в их строительстве. «Вы, по сути, будете учить нас ледокольному делу», – добавил он, обращаясь к Стуббу.
Стубб сообщил, что первый финский ледокол будет передан Соединенным Штатам в 2028 г.