МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области
«Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», – говорится в сообщении.
Самолет упал в безлюдном районе, а учебно-тренировочный полет полет выполнялся без боекомплекта.
В июне в Нижегородской области при учебном полете разбился военный истребитель Су-27. Тогда оба пилота также успешно катапультировались. «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку.