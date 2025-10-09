МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области

В июне в Нижегородской области при учебном полете разбился военный истребитель Су-27. Тогда оба пилота также успешно катапультировались. «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку.