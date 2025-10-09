Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области

Ведомости

Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Липецкой области при заходе на посадку, экипаж выжил. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет», – говорится в сообщении.

Самолет  упал в безлюдном районе, а учебно-тренировочный полет полет выполнялся без боекомплекта.

В июне в Нижегородской области при учебном полете разбился военный истребитель Су-27. Тогда оба пилота также успешно катапультировались. «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что причиной инцидента стал отказ шасси при заходе на посадку. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь