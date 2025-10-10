Газета
Главная / Политика /

Сийярто: Венгрия не откажется от «Дружбы» в пользу хорватского JANAF

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с российско-сербской «Нефтяной индустрией Сербии» (NIS) показала, как опасно зависеть от одного нефтепровода. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утром 9 октября компания сообщила о вступлении в силу американских санкций, введенных 10 января и несколько раз переносившихся. После этого оператор Адриатического нефтепровода JANAF объявил о приостановке сотрудничества с NIS из-за санкционных ограничений.

«Мы должны избегать ситуации, когда и мы бы зависели от одного нефтепровода, к тому же идущего из Хорватии», – подчеркнул Сийярто.

24 сентября министр иностранных дел Венгрии заявлял, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп. Он напоминал, что Венгрия не имеет выхода к морю и поэтому не располагает возможностью строить собственные терминалы для сжиженного газа или перерабатывающие мощности на побережье.

Как писало агентство Bloomberg, использование хорватского маршрута JANAF обходится дороже и имеет ограниченную пропускную способность, поэтому Венгрия предпочитает продолжать получать нефть по трубопроводу «Дружба».

