Сийярто: Венгрия не откажется от «Дружбы» в пользу хорватского JANAF

24 сентября министр иностранных дел Венгрии заявлял, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп. Он напоминал, что Венгрия не имеет выхода к морю и поэтому не располагает возможностью строить собственные терминалы для сжиженного газа или перерабатывающие мощности на побережье.