Путин и Пашинян на саммите СНГ поспорили об объемах товарооборота РФ и Армении

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время саммита СНГ в Душанбе обменялись оценками объемов взаимной торговли, однако их данные разошлись.

«У нас с Арменией сколько сейчас товарооборот выскочил?» – спросил Путин, говоря о преимуществах Евразийского экономического союза.

«В этом году уже $4 млрд», – ответил Пашинян.

«Нет, – возразил президент России. – Больше».

«В прошлом году было примерно $9 млрд», – уточнил армянский премьер.

Российский лидер вновь не согласился, заявив, что цифры больше как в прошлом году, так и в текущем.

Президент добавил, что применяемые в ЕАЭС инструменты позволяют экономические возможности даже в те моменты, «когда конъюнктура складывается необычно».

Также в ходе встречи Путин подчеркнул, что Содружество независимых государств утвердило статус авторитетного интеграционного объединения. По его словам, важно, что СНГ удалось сохранить не только площадку для общения, но и общий рынок, а также общее гуманитарное пространство.

