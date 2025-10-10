Минфин ФРГ: ЕС найдет способ использовать замороженные активы РФ
Страны Европейского союза найдут способ использовать замороженные активы Банка России для оказания помощи Украине. Об этом заявил министр финансов Германии Ларс Клингбайль, передает Reuters.
По его словам, сейчас Евросоюз ищет способ профинансировать оборону и восстановление Украины за счет замороженных активов РФ. Клингбейл указал на необходимость найти «юридически безопасные пути».
При этом, согласно международному праву, суверенные активы не могут быть конфискованы, отмечает Reuters.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России – примерно 300 млрд евро. Более 200 млрд евро из них размещены в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
9 октября Европарламент призвал страны ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления Украине кредита.
1 октября сообщалось, что Еврокомиссия выделила Киеву 4 млрд евро из доходов от замороженных российских активов – девятый транш в рамках программы «исключительной макрофинансовой помощи» (MFA). Из этой суммы 2 млрд евро направлены на закупку беспилотников. Общий объем поддержки Украины со стороны ЕС приближается к 178 млрд евро.