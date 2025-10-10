Путин: правительство Афганистана делает все для нормализации ситуации

7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что за четыре года пребывания у власти правительство Исламского Эмирата укрепилось и эффективно управляет страной, несмотря на внешнее давление и ограниченные ресурсы. Он отметил успехи Кабула в борьбе с террористическими группировками, в том числе с афганским подразделением «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), и в сокращении наркопроизводства. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, с 2022 г. посевы опийного мака в Афганистане уменьшились на 90%.