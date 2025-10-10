Газета
Путин призвал страны СНГ сохранить конкурентные преимущества

Страны СНГ не должны утратить конкурентные преимущества, которые возникли в результате создания единых логистики, кооперации в промышленности и культурного кода. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан.

«Сохранить все это и призвано СНГ», – заключил он.

Кроме того, российский лидер рассказал, что когда развалился СССР и появилось СНГ, большинство граждан не до конца понимали, что произошло. Они были уверены, что по сути своей мало что поменялось. По мнению Путина, это произошло в связи с тем, что граждан недостаточно информировали.

В ходе заседания саммита «Россия – Центральная Азия» 9 октября Путин выступил с предложением объединить все Евразийские логистические проекты и транспортные коридоры в единую сеть. По мнению российского лидера, это может позволить во много раз увеличить объемы международных транспортных перевозок через Евразию.

