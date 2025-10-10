Путин призвал страны СНГ сохранить конкурентные преимущества

Кроме того, российский лидер рассказал, что когда развалился СССР и появилось СНГ, большинство граждан не до конца понимали, что произошло. Они были уверены, что по сути своей мало что поменялось. По мнению Путина, это произошло в связи с тем, что граждан недостаточно информировали.