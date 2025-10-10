Politico: Латвия намерена депортировать более 800 россиян
Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября из-за несоблюдения миграционных норм, сообщило издание Politico.
«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», – заявила директор по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
Издание также отметило, что из-за новых правил для мигрантов в Латвии пострадало примерно 30 000 россиян. При этом большинство из них смогли выполнить требования, а около 2600 граждан добровольно покинули страну. Миграционная служба не дождалась документов в срок от 841 человека из России.
По словам Пуке, пребывание таких людей в Латвии после 13 октября станет незаконным. Они в том числе не смогут получить доступ к социальным услугам.
В 2024 г. в республике ужесточили законодательство. Теперь россияне должны подать заявление на статус долгосрочного резидента ЕС, подтвердить уровень А2 владения латышским языком и пройти проверку безопасности и биографических данных. Крайний срок — 30 июня 2025 г.