Politico: Латвия намерена депортировать более 800 россиян

Издание также отметило, что из-за новых правил для мигрантов в Латвии пострадало примерно 30 000 россиян. При этом большинство из них смогли выполнить требования, а около 2600 граждан добровольно покинули страну. Миграционная служба не дождалась документов в срок от 841 человека из России.