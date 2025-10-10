Газета
Politico: Латвия намерена депортировать более 800 россиян

Ведомости

Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября из-за несоблюдения миграционных норм, сообщило издание Politico.

«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», – заявила директор по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.

Издание также отметило, что из-за новых правил для мигрантов в Латвии пострадало примерно 30 000 россиян. При этом большинство из них смогли выполнить требования, а около 2600 граждан добровольно покинули страну. Миграционная служба не дождалась документов в срок от 841 человека из России.

По словам Пуке, пребывание таких людей в Латвии после 13 октября станет незаконным. Они в том числе не смогут получить доступ к социальным услугам.

В 2024 г. в республике ужесточили законодательство. Теперь россияне должны подать заявление на статус долгосрочного резидента ЕС, подтвердить уровень А2 владения латышским языком и пройти проверку безопасности и биографических данных. Крайний срок — 30 июня 2025 г.

