Небензя обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле

Небензя осудил уничтожение американцами гражданских судов без суда и следствия, расценив это как «вопиющее нарушение международного права». Он обвинил Вашингтон в стремлении сменить власть в Каракасе по сценарию «цветных революций» и «гибридных войн» и предупредил, что военная акция против Венесуэлы приведет к дестабилизации Латинской Америки.