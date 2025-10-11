Небензя обвинил США в попытке сменить власть в Венесуэле
Совет Безопасности ООН собрался по инициативе Венесуэлы из-за растущего давления и угроз военного вторжения со стороны США. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что у берегов республики развернута масштабная американская военная активность, создающая угрозу миру и безопасности в регионе. Это следует из сообщения на сайте постпредства РФ.
По его словам, Вашингтон перебросил к побережью Венесуэлы три эсминца, броненосцы, атомную подлодку и более 4000 военнослужащих, прикрываясь борьбой с наркоторговлей. Российский дипломат назвал обвинения США против Каракаса «мифом» и напомнил, что ООН не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика.
Небензя осудил уничтожение американцами гражданских судов без суда и следствия, расценив это как «вопиющее нарушение международного права». Он обвинил Вашингтон в стремлении сменить власть в Каракасе по сценарию «цветных революций» и «гибридных войн» и предупредил, что военная акция против Венесуэлы приведет к дестабилизации Латинской Америки.
Москва выразила «полную поддержку и солидарность» с народом и правительством Венесуэлы и призвала страны региона защитить суверенитет и политическую самостоятельность от внешнего вмешательства.