Глава минобороны Бельгии допустил развертывание войск на улицах Брюсселя
Ситуация с безопасностью в Брюсселе становится катастрофической, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Le Soir. Так он прокомментировал вопрос о возвращении солдат на улицы столицы, который сейчас обсуждается в стране.
Министры обороны и внутренних дел ранее объявили о соглашении по размещению войск на улицах Брюсселя для борьбы с насилием, вызванным наркоторговлей в столице. По данным бельгийских СМИ, в начале сентября министр внутренних дел Бернар Кентен объявил о своем решении задействовать армию для совместного патрулирования с полицией. Франкен заявил, отвечая на вопрос о проекте, что он «всегда открыт» для усиления мер безопасности в Брюсселе. По его словам, ситуация стала катастрофической «как с точки зрения безопасности, так и на политическом и общественном уровне».
Министр при этом подчеркнул, что приоритет безопасности лежит на полиции, а не на армии.
«Возможно ли вывести солдат на улицы до конца года? Я не сказал «да», но и не сказал «нет», вопреки тому, что писали в прессе. Мой приоритет – обеспечить моим солдатам правовую защиту и выполнение ими полезных задач», – сказал он.
В ночь с 18 на 19 сентября в коммуне Моленбек в результате стрельбы был ранен мужчина. По данным местных СМИ, мотивы преступления неизвестны, но нападение пополняет длинный список случаев вооруженного насилия в столице за последние месяцы. Чаще всего инциденты связаны с борьбой за сферы влияния между наркоторговцами, писало издание Courrier International.