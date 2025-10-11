Глава минобороны Бельгии допустил развертывание войск на улицах Брюсселя

Министры обороны и внутренних дел ранее объявили о соглашении по размещению войск на улицах Брюсселя для борьбы с насилием, вызванным наркоторговлей в столице. По данным бельгийских СМИ, в начале сентября министр внутренних дел Бернар Кентен объявил о своем решении задействовать армию для совместного патрулирования с полицией. Франкен заявил, отвечая на вопрос о проекте, что он «всегда открыт» для усиления мер безопасности в Брюсселе. По его словам, ситуация стала катастрофической «как с точки зрения безопасности, так и на политическом и общественном уровне».