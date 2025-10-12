Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси возглавят мирный саммит в Газе

Саммит организован после достижения соглашения о перемирии и обмене пленными между Израилем и «Хамас». Переговоры проходили при посредничестве Египта, Катара и Турции при участии американских эмиссаров. На фоне этих событий тысячи палестинцев начали возвращаться к разрушенным войной домам в северной части Газы.