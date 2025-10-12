Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси возглавят мирный саммит в Газе
Американский лидер Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведут саммит по вопросам мира в секторе Газа. Встреча мировых лидеров пройдет 13 октября в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх, пишет The Guardian.
В саммите примут участие руководители более чем двадцати государств, включая генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу правительства Италии Джорджу Мелони, премьера Испании Педро Санчеса и президента Франции Эмманюэля Макрона. О возможном участии израильского премьера Биньямина Нетаньяху информация отсутствует, движение «Хамас» заявило об отказе от участия.
Саммит организован после достижения соглашения о перемирии и обмене пленными между Израилем и «Хамас». Переговоры проходили при посредничестве Египта, Катара и Турции при участии американских эмиссаров. На фоне этих событий тысячи палестинцев начали возвращаться к разрушенным войной домам в северной части Газы.