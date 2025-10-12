Газета
Дмитриев прокомментировал назначение посла США в Индии

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал назначение Серхио Гора новым послом США в Индии. 

«Серхио Гор хорошо известен укреплением отношений между США и Индией», – написал Дмитриев в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп объявил 12 октября, что Гор станет американским послом в Индии и покинет пост главы управления кадрами Белого дома. Его место займет заместитель руководителя аппарата администрации Трампа Дэн Скавино, написал в X президент. 

