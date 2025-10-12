Минобороны: ВС России поразили топливно-энергетические объекты на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 137 районах. Для атак были задействованы авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия, говорится в сообщении оборонного ведомства. Кроме того, за последние сутки силы ПВО сбили в зоне спецоперации девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 72 БПЛА самолетного типа.