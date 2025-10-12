Лукашенко связал разговоры о Tomahawk с особой тактикой Трампа
Президент США Дональд Трамп имеет определенную тактику работы по острым вопросам, его заявления о передаче Киеву ракет большой дальности Tomahawk не стоит воспринимать «в лоб». Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
«Поэтому он, мне кажется, где-то так это наклоняет соответствующие органы власти и людей. Где-то так пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит», – считает Лукашенко.
По его словам, при этом Трамп понимает, что «против любого яда есть противоядие».
«И чтобы не скатиться в эту колею, к этому серьезному яду противоядия, он понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет», – сказал белорусский лидер.
6 октября Трамп заявлял, что «в определенной степени» принял решение о поставках Tomahawk, но перед окончательным ответом хотел бы узнать, для чего они будут применяться. По его словам, он «не ищет эскалации» при отправке Киеву этих ракет. 28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс также допустил, что поставки Tomahawk возможны. По его словам, сейчас власти страны обсуждают отправку такого оружия на Украину.
Крылатые ракеты Tomahawk имеют дальность до 2400 км. Они способны обходить современные системы противовоздушной обороны.