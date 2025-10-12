Газета
Главная / Политика /

Корабли Тихоокеанского флота прибыли во Вьетнам

Ведомости

Отряд кораблей Тихоокеанского флота 12 октября прибыл во Вьетнам, где российские моряки примут участие в мероприятиях с военнослужащими ВМС Вьетнама, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Корабли Тихоокеанского флота вышли из Владивостока 1 октября для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегически важных районах Мирового океана, напомнили в оборонном ведомстве. В составе отряда – фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и большой морской танкер «Борис Бутома».

Российские моряки прибыли в порт Дананг, где на причале их встретили официальные лица военно-морских сил республики и представители посольства РФ во Вьетнаме. Отмечается, что впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, также в планах посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота ранее совершил аналогичный поход во Вьетнам в мае. До этого российские корабли посетили королевство Камбоджа, где прошли официальные встречи с представителями командования ВМС страны и местной администрации, сообщало Минобороны.

