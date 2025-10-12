Корабли Тихоокеанского флота прибыли во Вьетнам

Российские моряки прибыли в порт Дананг, где на причале их встретили официальные лица военно-морских сил республики и представители посольства РФ во Вьетнаме. Отмечается, что впереди у российских моряков протокольные и спортивные мероприятия с военнослужащими ВМС Вьетнама, также в планах посещение достопримечательностей и знакомство с местной культурой.