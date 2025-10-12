Вэнс: США не планируют направлять войска в Газу и Израиль
США не собираются размещать свои войска в Газе или Израиле, заявил в интервью телеканалу NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, американских лидер Дональд Трамп «не планирует вступать в войну в секторе Газа или в Израиле».
Вице-президент заявил, что план США не предусматривает размещение сухопутных войск в Израиле или Газе.
«Мы не планируем вводить войска на места. У нас уже есть Центральное командование США. У нас уже есть люди в этом регионе мира. Они будут следить за соблюдением условий прекращения огня. Они будут следить за поставками гуманитарной помощи», – сказал Вэнс.
Неназванный американский чиновник 10 октября сообщил газете The Jerusalem Post, что около 200 американских военнослужащих высадятся в Израиле в ближайшие дни для создания координационного центра, призванного управлять международными усилиями в секторе Газа. Ожидается, что весь персонал прибудет в Израиль 12 октября. Цель создания такого центра – «избежать хаоса и обеспечить всем возможность эффективного общения», сказал он. При этом подчеркивалось, что американские войска не будут действовать в секторе Газа.
Трамп в ближайшее время отправится в регион, чтобы проконтролировать начало первой фазы мирного соглашения между Израилем и «Хамасом», которое помогла заключить его администрация. Соглашение вступило в силу 10 октября, и Израиль начал подготовку к освобождению заложников из плена «Хамаса» в течение следующих 72 часов – срок истекает в полдень по местному времени 13 октября.