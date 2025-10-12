Вэнс: США не планируют направлять войска в Газу и Израиль

«Мы не планируем вводить войска на места. У нас уже есть Центральное командование США. У нас уже есть люди в этом регионе мира. Они будут следить за соблюдением условий прекращения огня. Они будут следить за поставками гуманитарной помощи», – сказал Вэнс.