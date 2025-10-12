Трамп призвал к расследованию его «украинского импичмента»
Президент США Дональд Трамп призвал конгресс расследовать попытку его импичмента в 2019 г. из-за вопросов поддержки Украины. Об этом он написал в соцсети TruthSocial.
«Афера с украинским импичментом (мне!) была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт», – заявил Трамп.
Американский лидер выразил надежду, что этим вопросом займутся «соответствующие органы, включая конгресс». Он также заявил, что сенатор Адам Шифф был «нечестен и коррумпирован».
«Столько законов и протоколов было нарушено и просто попросту сломано!» – написал глава Белого дома.
В сентябре 2019 г. спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она заявляла, что поведение Трампа во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским стало нарушением конституционных обязанностей президента США.
The Wall Street Journal писала, что во время разговора с Зеленским американский лидер якобы призывал украинского коллегу оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который несколько месяцев пытался запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына экс-президента США Джо Байдена на Украине. Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что более 150 из 253 демократов в нижней палате конгресса поддерживали импичмент.