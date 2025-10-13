Силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника над регионами России
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 октября до 7:00 мск 13 октября, говорится в сообщении Минобороны.
Наибольшее число БПЛА – 40 единиц – было уничтожено в Крыму. Еще 26 беспилотников российские военные сбили в Астраханской области. Над акваторией Черного моря было поражено 19 воздушных целей, в Ростовской области – 14. Над акваторией Азовского моря силы ПВО уничтожили два БПЛА, в Белгородской области и в Калмыкии – по одному.
Вечером 12 октября и в ночь на 13 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Геленджике, Волгограде, Астрахани («Нариманово»), Краснодаре («Пашковский»). Ранним утром мера была отменена, сообщал пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.