Силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника над регионами России

Наибольшее число БПЛА – 40 единиц – было уничтожено в Крыму. Еще 26 беспилотников российские военные сбили в Астраханской области. Над акваторией Черного моря было поражено 19 воздушных целей, в Ростовской области – 14. Над акваторией Азовского моря силы ПВО уничтожили два БПЛА, в Белгородской области и в Калмыкии – по одному.