Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника над регионами России

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены с 23:00 мск 12 октября до 7:00 мск 13 октября, говорится в сообщении Минобороны.

Наибольшее число БПЛА – 40 единиц – было уничтожено в Крыму. Еще 26 беспилотников российские военные сбили в Астраханской области. Над акваторией Черного моря было поражено 19 воздушных целей, в Ростовской области – 14. Над акваторией Азовского моря силы ПВО уничтожили два БПЛА, в Белгородской области и в Калмыкии – по одному.

Вечером 12 октября и в ночь на 13 октября Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Геленджике, Волгограде, Астрахани («Нариманово»), Краснодаре («Пашковский»). Ранним утром мера была отменена, сообщал пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её