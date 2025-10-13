Суд приговорил военного к 7,5 года за оставление части в зоне спецоперации

Преступник был намерен «отдохнуть», уклонившись от участия в боевых действиях. В феврале 2024 г. он покинул подразделения войсковой части в зоне проведения спецоперации и уехал на Сахалин. В июле 2025 г. его задержали в селе Троицкое Анивского района.