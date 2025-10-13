Суд приговорил военного к 7,5 года за оставление части в зоне спецоперации
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего к 7,5 года лишения свободы за уклонение от службы в зоне спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР), сообщила пресс-служба суда.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ [самовольное оставление части или места службы], К. признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев», – говорится в сообщении. Максимальным наказанием для солдата могли стать десять лет колонии.
По данным пресс-службы, осужденный – опасный рецидивист, который уже отбывал наказание в виде лишения свободы. В зале суда его взяли под стражу.
Преступник был намерен «отдохнуть», уклонившись от участия в боевых действиях. В феврале 2024 г. он покинул подразделения войсковой части в зоне проведения спецоперации и уехал на Сахалин. В июле 2025 г. его задержали в селе Троицкое Анивского района.