Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Черноморский флот опроверг данные о подлодке «Новороссийск» во Франции

Ведомости

Данные о неисправности подлодки «Новороссийск», которая располагается у берегов Франции, не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности», – отметили представители ЧФ.

В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас экипаж в плановом режиме осуществляет «межфлотский переход после завершения выполнения задач» в Средиземном море. При этом проход проливной зоны Ла-Манш, согласно международным правилам, подлодка осуществляет исключительно в надводном положении.

9 октября морское командование НАТО сообщило в соцсети X, что лодка всплыла у берегов Франции экстренно, т. к. на «Новороссийске» произошла неисправность. Альянс подчеркивал, что морская обстановка в регионе находится под контролем, а военно-морские силы готовы к обеспечению безопасности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь