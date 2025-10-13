Черноморский флот опроверг данные о подлодке «Новороссийск» во Франции
Данные о неисправности подлодки «Новороссийск», которая располагается у берегов Франции, не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.
«Информация, распространяемая рядом средств массовой информации о якобы имеющей место неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции не соответствует действительности», – отметили представители ЧФ.
В пресс-службе также подчеркнули, что сейчас экипаж в плановом режиме осуществляет «межфлотский переход после завершения выполнения задач» в Средиземном море. При этом проход проливной зоны Ла-Манш, согласно международным правилам, подлодка осуществляет исключительно в надводном положении.
9 октября морское командование НАТО сообщило в соцсети X, что лодка всплыла у берегов Франции экстренно, т. к. на «Новороссийске» произошла неисправность. Альянс подчеркивал, что морская обстановка в регионе находится под контролем, а военно-морские силы готовы к обеспечению безопасности.