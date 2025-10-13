Газета
Президент Египта решил вручить Трампу высшую госнаграду республики

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение о присвоении американскому лидеру Дональду Трампу высшей государственной награды своей страны – ордена Нила. Об этом сообщила канцелярия египетского президента в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение наградить лидера США Дональда Трампа орденом Нила в знак признания вклада американского президента в урегулирование конфликтов, в том числе за его роль в прекращении войны в секторе Газа», - отметили представители президента.

Орден Нила учредили в Египте в 1915 г. для вручения и населению республики, и гражданам других стран за заслуги перед Египтом. Им награждали британскую королеву Елизавету II, 125-го императора Японии Акихито, лидера ЮАР Нельсона Манделу, первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и космонавтов из СССР Юрия Гагарина, Андрияна Николаева и Валентину Терешкову

