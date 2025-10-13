Президент Египта решил вручить Трампу высшую госнаграду республики

Орден Нила учредили в Египте в 1915 г. для вручения и населению республики, и гражданам других стран за заслуги перед Египтом. Им награждали британскую королеву Елизавету II, 125-го императора Японии Акихито, лидера ЮАР Нельсона Манделу, первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и космонавтов из СССР Юрия Гагарина, Андрияна Николаева и Валентину Терешкову.