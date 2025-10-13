Лавров: палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа

«Президент Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, [необходимо] как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).