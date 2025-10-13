Лавров: палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа
Палестинская проблема не исчерпывается планом президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил глава МИД России Сергей Лавров арабским журналистам.
«Президент Трамп выдвинул свой план, который мы не раз оценивали как лучшее, что сегодня есть на столе переговоров. Хотя, конечно, палестинская проблема этим не исчерпывается, но, тем не менее, [необходимо] как можно скорее остановить кровопролитие, решить тяжелейшие гуманитарные проблемы», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).
13 октября, выступая перед израильским парламентом, Трамп заявил, что конфликт в Газе завершен. По его словам, движение «Хамас» согласилось выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Палестинская группировка освободила всех 20 выживших израильских заложников, в том числе уроженца Донбасса Максима Харкина. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
План Трампа по урегулирования был опубликован Белым домом 29 сентября. В документе Соединенные Штаты требуют также демилитаризировать территорию, израильские войска должны быть выведены из Газы. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, а жители анклава – получить гуманитарную помощь в соответствии с планом Вашингтона.