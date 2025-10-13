Газета
Политика

В Польше заявили о якобы существующем военном конфликте с Россией

Ведомости

Польша находится в состоянии военного конфликта с Россией, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Славомир Ценцкевич в интервью Financial Times.

Такое утверждение он сделал на фоне обвинений в адрес России в диверсиях в Европе, инцидентах с беспилотниками и кибератаках.

«Если посмотреть на киберпространство, Польша сейчас находится в состоянии войны [с Россией], это больше не состояние угрозы», – сказал Ценцкевич.

Глава BBN также заявил, что «гибридные атаки» в странах Евросоюза (ЕС), в том числе вторжения дронов и попытки взлома систем водоснабжения и другой критически важной инфраструктуры, были устроены диверсантами, которые получали плату криптовалютой. По его словам, такой способ оплаты дает возможность скрывать финансовые потоки от спецслужб.

1 октября в Копенгагене прошел саммит лидеров стран ЕС, на котором обсуждалось создание «стены беспилотников», которая позволит сформировать сеть для обнаружения и сбивания БПЛА в ответ на вторжения в воздушное пространство Польши и Румынии. Звучала также идея использовать 140 млрд евро замороженных российских активов для отправки Киеву и изменение правил ЕС , позволяющее Украине подать заявку на членство, несмотря на возражения Венгрии. По данным Politico, по всем этим вопросам не было достигнуто существенного прогресса на практике.

