Эрдоган посоветовал премьер-министру Италии бросить курить

«Саммит мира», посвященный урегулированию ситуации в Газе, проходит в Египте. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы более 20 государств. В частности, президент США Дональд Трамп и глава Палестины Махмуд Аббас. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не присутствует на саммите.