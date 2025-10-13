Газета
Политика

Эрдоган посоветовал премьер-министру Италии бросить курить

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита по случаю прекращения войны в секторе Газа в шутку посоветовал премьер-министру Италии Джордже Мелони бросить курить. Об этом сообщает İhlas (İHA).

«Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить», – сказал турецкий лидер. Мелони ответила: «Я знаю, знаю». 

По данным İhlas, стоявшие рядом президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассмеялись. Французский лидер также улыбаясь отметил, что «это невозможно».

«Саммит мира», посвященный урегулированию ситуации в Газе, проходит в Египте. Ожидается, что в мероприятии примут участие главы более 20 государств. В частности, президент США Дональд Трамп и глава Палестины Махмуд Аббас. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не присутствует на саммите.

