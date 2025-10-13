Трамп пообещал восстановить Газу за счет международной помощи
Президент США Дональд Трамп заявил, что восстановление сектора Газа начинается уже сейчас и многие мировые державы готовы его финансировать. Об этом он сказал в своей речи после подписания мирной сделки по Газе в Египте.
«Теперь начинается восстановление [Газы]. Восстановление, возможно, будет самой простой частью. Я считаю, что мы уже справились с самой трудной частью, потому что остальное постепенно сойдется, – сказал Трамп. – Мне приятно сообщить, что многие страны, обладающие большим богатством, мощью и достоинством, обратились ко мне – сегодня и за прошедшую неделю – с желанием помочь в восстановлении Газы, выделив для этого любые необходимые средства».
Трамп подчеркнул, что после окончания боевых действий в Газе в анклав начала поступать гуманитарная помощь.
«Гуманитарная помощь теперь хлынула в регион, включая сотни грузовиков с продовольствием, медицинским оборудованием и другими необходимыми товарами, большая часть которых оплачена людьми, находящимися в этом зале, – отметил он. – Гражданские возвращаются домой. Захваченные люди воссоединяются с близкими. Это, честно говоря, прекрасно. Я просто наблюдаю за этим из закулисья – уровень любви и скорби невероятен. Я никогда ничего подобного не видел».
3 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что палестинская проблема не исчерпывается планом Трампа, в этом направлении предстоит проделать еще много работы.