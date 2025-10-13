Трамп пообещал восстановить Газу за счет международной помощи

«Теперь начинается восстановление [Газы]. Восстановление, возможно, будет самой простой частью. Я считаю, что мы уже справились с самой трудной частью, потому что остальное постепенно сойдется, – сказал Трамп. – Мне приятно сообщить, что многие страны, обладающие большим богатством, мощью и достоинством, обратились ко мне – сегодня и за прошедшую неделю – с желанием помочь в восстановлении Газы, выделив для этого любые необходимые средства».