Музей ВМС США поздравил американский флот открыткой с ракетным крейсером РФ
Национальный музей военно-морских сил (ВМС) США, который находится в штате Флорида, поздравил американский флот с 250-летием открыткой с российским ракетным крейсером «Варяг». Открытку музей опубликовал в соцсети X. Сейчас она удалена.
«Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», – говорилось в поздравлении.
На ошибку в посте обратил внимание. в том числе, журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун в соцсети X.
13 октября 1775 г. был основан Континентальный флот Объединенных колоний Северной Америки, использовавшийся тогда против Великобритании в войне за независимость.