Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Музей ВМС США поздравил американский флот открыткой с ракетным крейсером РФ

Ведомости

Национальный музей военно-морских сил (ВМС) США, который находится в штате Флорида, поздравил американский флот с 250-летием открыткой с российским ракетным крейсером «Варяг». Открытку музей опубликовал в соцсети X. Сейчас она удалена.

«Спасибо всем, кто служил и продолжает служить нашему народу», – говорилось в поздравлении. 

На ошибку в посте обратил внимание. в том числе, журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун в соцсети X.

13 октября 1775 г. был основан Континентальный флот Объединенных колоний Северной Америки, использовавшийся тогда против Великобритании в войне за независимость.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте